Ausstellungseröffnung: „Das kurze Leben der Ruth Maier“ am 8. April

Eine Initiative der Volkshochschule gegen den Antisemitismus

Die Jüdin Ruth Maier (1920-42) wächst in Wien auf, führt Tagebuch und registriert einen zunehmenden Antisemitismus. Im Dezember 1938 gelingt ihr die Flucht nach Norwegen zu einer befreundeten Familie ihres verstorbenen Vaters; ihre Mutter und Großmutter muss sie in Wien zurücklassen. Nach der Besetzung Norwegens durch die deutsche Wehrmacht wird sie nach Auschwitz deportiert, wo sie im November 1942 ermordet wird. Bis zuletzt führt sie Tagebuch, deshalb wird sie auch als „österreichisch- norwegische Anne Frank“ bezeichnet. Ausführlich beschreibt Ruth darin ihr Leben als Geflüchtete in Norwegen, ihre Identitätskrisen, ihr Fremd-Sein, ihre Schwierigkeiten mit Sprache und Gesellschaft. Auch ihre Liebesbeziehung zur Norwegerin Gunvor Hofmo bearbeitet sie darin.

Die vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW) gemeinsam mit dem norwegischen Zentrum für Holocaust- und Minderheitenstudien (HL senteret) 2017/18 erstellte Wanderausstellung „Das kurze Leben der Ruth Maier (1920-1942): Wien – Oslo – Auschwitz“ wurde in jeweiligen Adaptionen mittlerweile in Wien, Bad Ischl, Oslo und anderen norwegischen Orten, bei den Vereinten Nationen in New York, in Washington sowie in Brno gezeigt.