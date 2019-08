Ausstellungseröffnung: Blick auf heimische Alpwirtschaft

Eine ganz besondere Ausstellung wird am Montag, den 2. September, um 19:00 Uhr im Jöslar in Andelsbuch im Rahmen des FAQ Bregenzerwald eröffnet. SchülerInnen und Kreative wollen die Bedeutung der Alpwirtschaft vermitteln.

Eine ganz besondere – und nur für kurze Zeit zu sehende – Ausstellung wird am Montag, den 2. September um 19:00 Uhr im Jöslar in Andelsbuch im Rahmen des FAQ Bregenzerwald eröffnet. Im Mittelpunkt steht die Alpwirtschaft und deren Bedeutung für eine Region wie den Bregenzerwald. Konzipiert wurde die Ausstellung von den SchülerInnen Alissia Heregger und Theresa Gunz von den Bezauer Wirtschaftsschulen, dem Künstler und Architekten Wolfgang Schwarzmann von der Uni Liechtenstein, Grafiker Christian Feurstein von Super BfG und den Initiatoren ALMA und FAQ Bregenzerwald. Die Ausstellung soll Wissen rund um die Käseproduktion vermitteln, die Aufgaben der ÄlplerInnen zeigen und einen unverfälschten Einblick in das Leben auf der Alpe geben. „Die Vermittlung der Ausstellungsinhalte soll Spaß machen und anregen, etwas an- und auch zu begreifen. Wenn man hinterher mit einem anderen Blick auf ein Thema schauen kann, dann haben die Ausstellungsmacher ihre Sache gut gemacht“, erklärt Christian Feurstein die Zielsetzung. Zahlreiche Hintergrundinformationen für die Ausstellung wurden von SchülerInnen der 3. Klasse der BWS im Rahmen einer Umfrage unter den SennerInnen gesammelt.