Außergewöhliche Taufe Prinz Jahrgangscuvèe 2023

Edelbrand mit Edeltaufe

Im Zuge des großen Prinzfestes, dass bereits zum 20. Mal gefeiert werden konnte, wurde der Prinz Jahrgangscuvèe 2023 namensgerecht von niemand anderem als vom amtierenden Faschingsprinzenpaar Prinzessin Simone und Prinz Hubert standesgemäß getauft. Der Prinz Jahrgangscuvèe ist ein besonderer Tropfen, der jedes Jahr neu kreiert wird. Hierfür werden nur handverlesene Früchte von den besten Lagen verwendet, die einen ausgeprägten Sortencharakter aufweisen. Dieser besondere Edelbrand wird mit einem speziellen Einmaisch-Verfahren hergestellt, bei dem Stiele, Kerne und Gehäuse entfernt werden, um eine reine Fruchtmaische zu gewinnen. Diese Maische wird dann in speziellen Gärbehältern unter optimalen Temperaturbedingungen vergoren, bevor sie in eigens angefertigten Niedrigtemperatur-Brennkesseln unter Vakuum destilliert wird. Dieser Prozess erfordert zwei bis drei Destillationsvorgänge, um den Brand in Vorlauf, Mittellauf und Nachlauf zu trennen. Lediglich der Mittellauf, das Herzstück, wird von den erfahrenen Brennmeistern verwendet.Die Marille und die Christ-Birne sind die Hauptdarsteller bei der Herstellung dieses einzigartigen Schnapses, und ihre einzigartigen Duft- und Geschmacksnoten sind unverzichtbar für die Herstellung feinster Schnaps- und Likörkreationen.