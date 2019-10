Außer Spesen nichts gewesen

EC Bregenzerwald verlor in Kitzbühel mit drei Toren Differenz

Die Hausherren holten sich bereits in der 4. Spielminute die Führung. Simon Wolf musste von der Strafbank zusehen, wie Adam Havlik den zusätzlichen Raum ideal nutzte, um Felix Beck zu überwinden. Danach wog das Spiel hin und her. Die Wälder hatten den Ausgleich in der 10. Minute auf der Schaufel, brachten aber nur die Torumrandung zum Klingeln. Der nächste Treffer wurde den knapp 400 Zuschauern erst nach der Eisreinigung serviert. Lasse Uusivirta brachte die Tiroler mit 2:0 in Front. Teamkollege Bolterle scorte schließlich in der 27. Minute.