Außenseiter Wolfurt will St. Pölten fordern

Sechster gegen Dritten aber die Hofsteig-Manen hoffen auf Punkte.

Zwei Teams die sich gut kennen treffen am kommenden Samstag in der Hofsteighalle aufeinander. Favorit in diesem Spiel sind sicher die Gäste.

Wolfurt will aber voll dagegenhalten. Der 3:1 Heimsieg gegen Mils am vergangenen Samstag gibt da sicher Auftrieb. Auch darum, da fallweise richtig guter Sport gezeigt wurde. Regisseur Joel Schlittenhardt: „ Viele Dinge haben richtig gut geklappt gegen Mils. Trotzdem sind wir mit der gezeigten Leistung nicht zufrieden, weil wir nicht konstant das Spiel durchgezogen haben! Daran arbeiten wir.“



Und genau diese Konstanz ist notwendig, um bestehen zu können. Denn Niederösterreicher brillieren durch ihre Teamstärke, es ist kein Spieler in ihren Reihen der so richtig heraussticht. Da kann nur mit einem konstanten Spiel dagegengehalten werden. Sollte das gelingen, können die Gäste durchaus herausgefordert werden. Der Fehdehandschuh liegt also im Ring. Die Wölfe sind heiß, wollen Punkte holen und sich damit in der Tabelle weiter nach vorne orientieren.



Verzichten müssen die Gastgeber nach wie vor auf Kapitän Flo Winder. Der Mittelblocker fällt – wie schon gegen Mils - mit Rückenproblemen aus. Es werden also die beiden anderen Mittelblocker Aaron Kritzinger und Simon Schwendinger gefordert sein. Gegen Mils, als etwas leichteren Gegner, hat das bestens geklappt.