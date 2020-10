Außenseiter FC Wolfurt will Favorit VfB Hohenems ein Bein stellen

Die Grafenstädter könnten mit dem fünften Heimerfolg die Spitzenposition festigen.

Der Liveticker mit Fotos, Videos vom Spiel Hohenems vs Wolfurt

Vor dem Ankick im Nachtragsspiel in der VN.at Eliteliga Vorarlberg zwischen dem Spitzenreiter VfB Hohenems und dem Vierten FC Wolfurt spricht eigentlich alles für den Favorit aus der Grafenstadt. In allen Statistiken liegt die Elf von Trainer Werner Grabherr (35) an der ersten Stelle. Sechzehn Heimspiele in Folge nicht mehr verloren – die letzte Niederlage im Herrenried passierte am 27. Juli 2019 (1:2 gegen Altach Juniors) – und saisonübergreifend sechzehn Meisterschaftsspiele in Serie unbesiegt.

Die Emser haben in acht Partien in dieser Meisterschaft schon 28 (!) Mal ins Schwarze getroffen sind die Torfabrik in dieser Leistungsstufe. Goalie Andre Breitfuss musste erst acht Gegentreffer einstecken, Hohenems stellt die beste Abwehr. Jan Stefanon führt die Torschützenliste mit zehn Treffern an, Maurice Wunderli sein kongenialer Partner in der Offensive schoss sieben Mal ins gegnerische Tor. „Wir haben nach der Zwangspause schnell den Rhythmus wieder gefunden und auch fußballerisch überzeugt. Wolfurt ist aber eine harte Nuss. Wir müssen uns auf viele Zweikämpfe im Mittelfeld einstellen und sind vor der routinierten Truppe gewarnt. Es wird eine spannende Aufgabe“, so VfB-Erfolgscoach Werner Grabherr.

Mit Luka Dursun (Kreuzbandeinriss im Knie-Pause bis November), Stjepan Drobnak (Cut oberhalb vom Auge) und Maximilian Lampert (muskuläre Probleme) fehlen drei Stammspieler bei den Emsern aus. Der Kader und die Qualität ist aber groß genug um Wolfurt zu besiegen. 500 Zuschauer dürfen ins Stadion Herrenried und auch der Wirtschaftsbereich ist wieder geöffnet. Wolfurt hat mit elf Gegentreffern heuer am zweitwenigsten der Eliteliga hinnehmen müssen.