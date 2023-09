Schierl im Tor der Lustenauer konnte Niederlage nicht verhindern

Am Sonntag traf der SC Austria Lustenau auswärts auf den LASK.





Der Ticker vom Spiel LASK Linz vs SC Austria Lustenau

6. Spieltag

LASK Linz – SC Austria Lustenau 2:0 (0:0)

Wolfsberger AC – TSV Hartberg 0:3 (0:1)

WSG Tirol – FC BW Linz 2:4 (1:2)

Cashpoint SCR Altach – SK Sturm Graz 1:2 (0:0)

FC RB Salzburg – SK Rapid Wien 2:0 (2:0)

FK Austria Wien – SK Austria Klagenfurt 2:2 (1:1)

Der LASK gewann in der Bundesliga alle sieben Heimspiele gegen den SC Austria Lustenau – nur gegen den First Vienna FC 1894 gewann der LASK auch die ersten sieben BL-Heimspiele (von November 1976 bis November 1982). Die Linzer Athletiker kassierten dabei kein Gegentor – das gelang keinem anderen Team in den ersten sieben BL-Heimspielen gegen einen Gegner.

Der LASK ist in der Bundesliga seit 10 Spielen gegen den SC Austria Lustenau ungeschlagen (7S 3U) und verlor nur zwei der 14 BL-Duelle – gegen kein anderes Team bei so vielen Spielen weniger.

Der LASK traf in der Bundesliga in jedem der 14 Spiele gegen den SC Austria Lustenau – das gelang dem LASK in den ersten 14 BL-Duellen gegen kein anderes Der LASK erzielte in den ersten 14 BL-Duellen 27 Tore – so viele wie sonst nur gegen den RZ Pellets WAC in den ersten 14 BL-Spielen.

Der LASK verlor in der Bundesliga im Kalenderjahr 2023 nur zwei der 10 Heimspiele (7S 1U) – beide gegen den FC Salzburg. Unter allen Teams, die seit Februar in der Bundesliga spielen, verlor nur Salzburg (0 – 7S 3U) daheim seltener.

Der SC Austria Lustenau holte beide Punkte in dieser Saison der Bundesliga in Auswärtsspielen (2U). Ungeschlagen nach den ersten beiden Auswärtsspielen einer BL-Saison blieb Lustenau zuvor nie. Der Punkterekord Lustenaus nach den ersten drei BL-Auswärtsspielen liegt bei vier Punkten (1999/2000 und 2022/23).