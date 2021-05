Ausschuss für Frauen, LGBTIQ+ und Gleichbehandlung

In Bregenz wurde der erste Ausschuss für Frauen, Gleichbehandlung und LGBTIQ+ ins Leben gerufen.

Am 17. Mai findet jährlich weltweit der IDAHOBIT* statt – der Internationale Tag gegen die Feindlichkeit gegenüber lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans*, inter* und queeren Menschen (kurz LGBTIQ+). Passend zu diesem Tag konstituierte sich in Bregenz der Ausschuss für Frauen, Gleichbehandlung und LGBTIQ+, der in Zukunft die Arbeit der dazugehörigen Dienststelle begleiten wird.

Internationale Aktionen

Auf der ganzen Welt finden rund um den IDAHOBIT Kundgebungen, Ausstellungen und Aktionen statt, um auf die vorherrschende Diskriminierung von Menschen hinzuweisen, die in ihrer sexuellen Orientierung oder ihrer Geschlechtsidentität von der „Norm“ abweichen. Der Tag ist nicht zufällig gewählt: Am 17. Mai 1990 beschloss die WHO Homosexualität aus ihrem Krankheitskatalog zu streichen.

Die Stadt Bregenz hat sich bereits in den letzten Jahren mit Sichtbarkeitskampagnen gegen die Diskriminierung gegenüber LGBTIQ+ Menschen ausgesprochen. „Das neu geschaffene Ressorts LGBTIQ+ legt den Grundstein, um in Zukunft weitere Maßnahmen umzusetzen“, so Bürgermeister Michael Ritsch. „Welche von diesen Maßnahmen Menschen der LGBTIQ+ Community am effektivsten stärkt, wird derzeit in Form eines Beteiligungsprozesses mit den regionalen LGBTIQ+ Initiativen und Vereinen erhoben“.

"Teil unserer Stadt"

Ausschussvorsitzende Sandra Schoch: „Menschen der LGBTIQ+ Community sind selbstverständlicher Teil unserer Stadt – das möchten wir unmissverständlich klar machen. Wir richten dieses Ressort ein, um den immer noch vorherrschenden Diskriminierungen entgegenzutreten und Bregenz zu einem lebenswerten Ort für alle zu gestalten.“