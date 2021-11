Ausreisekontrollen für Bezirke Landeck und Reutte

Für die an Vorarlberg angrenzenden Tiroler Bezirke Landeck und Reutte gelten ab Freitag Corona-Ausreisekontrollen.

Wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen kommt es nun auch in Tirol zu Ausreisekontrollen. Diese betreffen die eine hohe Inzidenz aufweisenden Oberländer Bezirke Landeck und Reutte und gelten ab Freitag, teilte Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) am Mittwoch bei einer Pressekonferenz im Innsbrucker Landhaus mit. Für das Verlassen der Bezirke - auch in Richtung Vorarlberg - wird ein gültiger 3G-Nachweis notwendig sein.