Ausnahme: Diversion für Kinderpornografie

Wer Kinderpornografie konsumiert, wird für gewöhnlich verurteilt und hat dann eine Vorstrafe.

Der wegen des Vergehens der pornografischen Darstellung Minderjähriger angeklagte 38-Jährige kam am Landesgericht Feldkirch ausnahmsweise mit einer Diversion davon. Denn ihm wurde nur die Weiterleitung eines einzigen Kinderpornovideos zur Last gelegt. Bei einer Hausdurchsuchung war bei ihm sonst kein kinderpornografisches Material gefunden worden.

Der Richter verwies darauf, dass in zweiter Instanz am Inns­brucker Oberlandesgericht (OLG) bereits eine Diversion in einem ähnlichen Strafverfahren genehmigt worden war. Im April hatte eine Richterin des Landesgerichts Feldkirch einem unbescholtenen Angeklagten eine Geldbuße von 800 Euro auferlegt, der ebenfalls ein kinderpornografisches Video mit einem Esel und einem Buben als Darstellern weitergeleitet hatte. Vor Gericht hatte der 31-jährige gesagt, es klinge blöd, aber er habe beim Betrachten des Videos sein Augenmerk auf den Esel gelegt und nicht auf den Buben. Das klinge tatsächlich blöd, merkte die Richterin dazu an.