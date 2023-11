Auslieferung neuer Nahverkehrszüge nach Vorarlberg ist abgeschlossen

Die im Dezember 2022 begonnene Auslieferung der neuen Nahverkehrszüge nach Vorarlberg ist pünktlich abgeschlossen worden.

Siemens-Züge erobern Vorarlbergs Schienen

Es sind nun 21 von Siemens gebaute Züge in der Ausführung "Desiro ML" auf Vorarlbergs Schienen unterwegs, informierten die ÖBB. Die Vereinbarung der ÖBB mit Siemens Mobility umfasst die Bereitstellung von insgesamt 46 Elektrotriebzügen. Die Auslieferung von 20 Garnituren nach Tirol startete im August, weitere fünf gehen nächstes Jahr nach Salzburg.

Komfort auf Schienen: Neue Cityjets im Einsatz

Die neuen Cityjets sind im Nahverkehr auf der Strecke zwischen Schruns und Lindau (Deutschland) sowie von Bregenz und Dornbirn nach St. Margrethen (Schweiz) im Einsatz. Laut ÖBB haben die Zuggarnituren bisher bereits mehr als 1,7 Millionen Laufleistungskilometer zurückgelegt. Die ersten der modernen vierteiligen Garnituren kamen im Dezember 2022 auf die Schiene. Zwei Garnituren waren in den vergangenen Monaten noch für Zulassungsfahrten in der Schweiz unterwegs. Nach dem Rückbau einzelner Komponenten, die für die Zulassung in der Schweiz notwendig waren, wurde die letzte Garnitur nach Vorarlberg überstellt.