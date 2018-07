Auslieferung der neuen Stichschutzwesten für die Polizei beginnt

Die heimischen Polizistinnen und Polizisten werden bis Ende 2020 mit neuen Stichschutzwesten ausgerüstet.

Die Auslieferung der ersten der insgesamt 24.000 sogenannten ballistischen Gilets soll demnächst beginnen. Am Montag wurde von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) der erste Mustersatz zur Maßanfertigung an Beamte übergeben, teilte das Innenministerium (BMI) in einer Aussendung mit.

Hälfte der Westen an Landespolizeidirektion Wien

2018 werden österreichweit 8.000 Stück geliefert, wobei 4.000 Westen an die Landespolizeidirektion Wien gehen, da in der Bundeshauptstadt der Einsatz von Stichwaffen am häufigsten vorkommt. Die übrigen 4.000 Stück werden auf die Bundesländer aufgeteilt. In den Jahren 2019 und 2020 folgen dann jeweils weitere 8.000 Stück.