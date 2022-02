Ausgleich für Teuerung und Energiekosten versprochen

Finanzminister Brunner bei "Vorarlberg LIVE" über die Teuerungswelle, die Steuerreform und kostenpflichtige Coronatests.

Die Coronahilfen laufen noch, schon muss der Staat auf die Inflation und die Teuerungswelle reagieren. Um die auch mit zeitlicher Verzögerung in Vorarlberg wirksamen Strom- und Gaspreiserhöhungen abzufedern, wurde bereits ein Entlastungspaket im Umfang von 1,7 Milliarden Euro geschnürt. Weitere Hilfen wie ein Teuerungsausgleich sollen folgen, erklärte Finanziminster Brunner am Freitag bei Vorarlberg "LIVE".

Steuerreform

Neben den Hilfen und Ausgleichszahlungen sei auch die ökosoziale Steuerreform ein wichtiger Treiber für den Standort, wenn denn die Pandemie endlich besiegt sei, lenkt Brunner den Blick auf eine der wichtigsten Entscheidungen der Regierung, die am Donnerstag nach dem Nationalrat auch vom Bundesrat gutgeheißen wurde. Damit sollen Wirtschaft und Bevölkerung um 18 Milliarden Euro entlastet werden.

Was ist mit der Abschaffung der "Kalten Progression"?

Was die Kritik an der Kalten Progression betrifft, entgegnet Brunner, dass das Volumen der Steuerreform eine Abschaffung der Kalten Progression deutlich übertreffen werde. Zudem könnten bei einer Steuerreform gezielter Schwerpunkte gesetzt werden, so liege der Fokus bei der Steuerreform auf Menschen mit geringerem Einkommen, erklärt der Finanzminister.