Ausgelassene Feier

Der Sportlerball in St. Gallenkirch zog hunderte Mäschgerle in die Montafoner Gemeinde

Er ist bereits legendär, der Sportlerball in St. Gallenkirch, der jedes Jahr vom Sportclub St. Gallenkirch organisiert wird. Neben einer Tombola zieht vor allem die große Maskenprämierung die Narren in den festlich geschmückten Gemeindesaal. Dabei wurde auch am vergangenen Samstag Abend die fünfte Jahreszeit so richtig gefeiert.

Fantasievoll

Zahlreiche Groß- und Kleingruppen hatten ihrer Fantasie freien Lauf bei der Kostümwahl gelassen. So sah man vom großen Alpabtrieb bis hin zur Petition für 80km/h auf der Landstraße allerlei sehenswerte Kostümierungen. Auch schmucke Eulenweibchen sowie süße Candies genossen die ausgelassene Stimmung. „Der Sportlerball ist immer ein Highlight in unserem Vereinsjahr und bedarf auch einiger Organisationsarbeit. Vor allem unseren zahlreichen freiwilligen Helfern sind wir sehr dankbar, denn ohne sie wäre so eine Veranstaltung gar nicht möglich“, streut Obmann Florian Netzer seinem Team Rosen.

Feierlaune