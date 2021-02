Rund 45 Familien nahmen an der virtuellen Faschingssause teil.

Rund 45 Familien nahmen an der virtuellen Faschingssause teil. ©Rankweiler Hof

Ausgelassene "Faschingsparty to go"

Am vergangenen Samstag fand die „Faschingssamstagsparty to go“, organisiert vom Rankweiler Hof in Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde Rankweil, der Offenen Jugendarbeit Rankweil, Limo VoÜs und der Brauerei Frastanzer statt. Rund 102 Partypakete wurden im Vorhinein verkauft.

Ca. 45 Familien schauten dem bunten Faschingsprogramm virtuell zu und feierten parallel ihre eigene Faschingsparty zu Hause.