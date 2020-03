Ausgangsbeschränkungen auch für den alpinen Raum? Linda Meixner klärt auf

Die Skigebiete in Österreich haben aufgrund des Coronavirus geschlossen. Warum man auch auf Berg- und Skitouren verzichten sollte, erklärt Linda Meixner, Influencerin und Mitglied der Bergrettung.

Aufgrund des Coronavirus haben Skigebiete in ganz Österreich ihre Tore verfrüht geschlossen. Einige Bergliebhaber zieht es trotz der Schließung auf die Pisten. Influencerin Linda Meixner teilte am Sonntag auf Instagram eine wichtige Nachricht. Sie und ihre Schwester Anna sind beide Mitglieder der Bergrettung Gargellen. Ihre Schwester sei bereits zum zweiten Mal zu einem Einsatz aufgrund eines Lawinenabganges gerufen worden, erklärt Meixner in ihrer Instagram-Story. Der alpine Raum sei von den Ausgangsbeschränkungen nicht ausgeschlossen.

"Natürlich ist es jetzt verlockend, wenn die Skigebiete geschossen sind, auf die ein oder andere Schitour zu gehen, aber was man dabei vergisst: Man hat immer ein bestimmtes Verletzungsrisiko - auch aufgrund der Lawinengefahr", gibt sie zu verstehen. Wenn etwas passiere, gebe es einen Einsatz mit vielen ihrer Kameraden bei der Bergrettung in Vorarlberg, die sich dann ebenfalls in Gefahr bringen und mitunter auch eine Ansteckung mit dem Coronavirus riskieren. "Ich glaube unser aller Ziel ist, dass wir das jetzt eindämmen und das man in diesem Fall sagt, man geht jetzt nicht auf Schitouren."

Defensives Verhalten angebracht

Auch die Hundestaffel Vorarlberg teilte in sozialen Medien einen Beitrag zum Thema: "Die Bergrettung ist grundsätzlich keine Organisation, die mit erhobenem Zeigefinger den Leuten Vorschriften machen will", heißt es dort. "Es wäre nun wirklich defensives Verhalten angebracht, um die Rettungskräfte in dieser nicht ganz einfachen Zeit noch zusätzlich mit solchen Dingen zu belasten." Der alpine Raum sei von den, durch die Bundesregierung ausgesprochenen, Ausgangsbeschränkungen nicht ausgenommen, so eine von Meixner geteilte Mitteilung der österreichischen Bergrettung. Auch wenn die frühlingshaften Temperaturen zu Berg- und Schitouren verleiten würden, sei es gerade jetzt notwendig, dieser Verlockung nicht nachzugeben. So bestehe einerseits ein Verletzungsrisiko, das durch einen organisierten Einsatz wiederum zur Zusammenkunft vieler Kameradinnen führt, andererseits sollen auch kleine Menschenansammlungen, wie sie im Rahmen einer Berg- und Schitour üblich seien, gemieden werden.