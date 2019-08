Ausbrecher von Memmingen: Keine Großfahndung in Vorarlberg

Derzeit hat die deutsche Polizei noch keine Anhaltspunkte, wohin die beiden entflohenen Sträflinge unterwegs sind. Eine aktive grenzüberschreitende Fahndung gibt es noch nicht.

Derzeit läuft noch die Fahndung nach den beiden aus der Haft in Memmingen entflohenen Männern. Derzeit gebe es keine Anhaltspunkte zum Aufenthalt oder Ziel der beiden wegen Raub- und Eigentumsdelikten verurteilten Personen, erklärt die bayrische Polizei auf VOL.AT-Anfrage.

Großfahndung am Sonntag

Während in Deutschland neben der bayrischen Landespolizei am Sonntag auch die Bundespolizei sowie die Polizei Baden-Württemberg an der Fahndung beteiligt war, ist derzeit keine grenzüberschreitende aktive Suche bekannt.