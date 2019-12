Ausblick und Flexibilität

Gemeinde Dünserberg informiert über laufendes Wohnprojekt

Dünserberg. Die Hohenemser Immobilienprojektentwickler Matt/Scharwitzl errichten aktuell ein Mehrfamilienwohnhaus im Ortsteil Bassigg. Ein Teil der Erdarbeiten wurden bereits erledigt, nun gilt es noch mittels Spritzbetonarbeiten die Baustelle für den Winter abzusichern, bevor dann kommendes Frühjahr so richtig losgelegt wird. Errichtet wird ein Generationenwohnhaus mit drei Geschossen und zwischen drei und sechs Wohneinheiten. Die Zahl ist derzeit noch unklar, weil sich Käufer individuell entscheiden können ob sie ein ganzes Stockwerk, oder aber nur die Hälfte erwerben wollen. Der große Vorteil am laufenden Projekt ist die große Flexibilität der Wohnungen. Je nach familiärer Situation lassen sich die zwei Wohnungen pro Stockwerk mit sehr geringem Aufwand teilen, oder aber verbinden. Erwachsene Kinder einer Familie können so ihre eigene Wohnung erhalten, respektive ältere Menschen die einen Pflegebedarf haben einer 24-Stunden Pflegekraft eine eigenen Wohnbereich ermöglichen, der aber trotzdem eine perfekte Versorgung sichert. Die Gemeinde und die beiden Immobilienprofis laden diesbezüglich zu einer Veranstaltung am 10.Dezember um 20 Uhr in das Gemeindeamt, bei der potenzielle Interessenten, aber auch die Bevölkerung Infos zum Projekt aus erster Hand erhalten. Bürgermeister Walter Rauch hat bereits durchsickern lassen, dass bei der Vergabe der Wohnungen junge Familien aus der Gemeinde bzw. aus der Region Vorrang haben sollen. Für die Gemeinde selbst ist es ein großer Schritt mit Blick Richtung Zukunft – das erste Mehrparteienhaus der kleinen Bergkommune. CEG