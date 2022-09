Aus Spaß an der Bewegung

In Langenegg findet am Sonntag, 25. September wieder das beliebte Kinderbike-Rennen statt.

Langenegg. Bereits die zwölfte Auflage des beliebten Kinderbike-Rennens veranstaltet am Sonntag, 25. September der Mountainbikeclub Langenegg. Gestartet wird beim Fußballplatz Weiher ab 13.30 Uhr in den Kategorien Laufrad, U6, U7, U8, U9 und U11. Der Spaß an der Bewegung soll bei dieser Veranstaltung im Vordergrund stehen. Der Rundkurs ist nicht anspruchsvoll und für jedes Kind machbar.