Aus mit El Dorado

Mit der Erde hat die Welt der News etwa soviel zu tun wie die vom Rasenmäher abgeschnittenen Gräser mit der grünen Wiese. Nachrichten sind Wörter und Bilder, Brocken über ein Irgendwas irgendwo. Die Nachrichtenwelt bringt Nachrichten, damit sich der Volk danach richte. Dahinter jobben tausend kleine Aktenträger im Korsett ideologisch geführter Agenturen: die Nachrichtenmacher: sie verpacken die Botschaften und verkaufen sie ans gläubige Volk. Dabei gilt: Katastrophen-TV sells. Es gibt derzeit keine Fernsehstation, die nicht einen Drohnenflug mit Rauch aus des Wäldern Sibiriens bringt. Spots zusammenbrechender Eisberge und schmelzender Gletscher gehen derzeit gut. News-Handelsketten produzieren und handeln Nachrichten nach Marktprinzipien. Sehr gut verkaufen sich Promi-Beziehungen, zum Beispiel die Hochzeit der Heidi Glump. Zu den Bestsellern gehören Kim Jong-Il Raketen und die kleine Klimagretel. Natürlich gehen auch verhungernde Kinder gut oder im Hochwasser auseinanderbrechende Häuser. Mondzeugs und schwarze Löcher bringen den Anstalten gute Quoten, freilich nicht soviel wie Trump oder Gabalier mit Lederhose. Der Weltklimarat hat vor zwei Tagen schlechte Nachrichten sehr gut verkauft. Wir fressens und zahlen dafür. Die News krabbeln in unsere Schädel hinein und lagern in den Ganglien wie farblose Korallen. Dort hirnen sie weiter und richten im Schlaf einen Saustall an, wo sie besonders am Morgen frei herumfuhrwerken. Was uns im Traum als Horrortrip stört, ist am Tag ein Renner im Newsgeschäft: Cash-Cows in diesem Sommer sind graugrüne Weltuntergangsstimmungen, Apokalypsen, Endzeitprophetien, Hitzerekorde. Cui bono?