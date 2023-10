Aus für Wettlokal in Dornbirn, Tipico klagt auf Schadenersatz

Betreiber wollen gegen den Bescheid vorgehen

Behördenfehler und irrtümlich erteilte Lizenz?

Willkürliche Auslegung des Gesetzes?

Seiner Meinung nach werde die Branche außergewöhnlich kontrolliert. Und gerade bei den Wettlokalen, die nach strengen Vorschriften handeln, würde man einen Betrieb nahezu unmöglich machen. Was wiederum dem illegalen Glücksspiel in die Hände spiele, denn seriöse Betreiber wie Tipico in Dornbirn würden damit gezwungen, ihr Geschäft einzustellen.

Behörde kontert, will sich zu laufendem Verfahren nicht äußern

Vonseiten der Stadt Dornbirn verwies man an die Zuständigkeit von Bezirkshauptmannschaft oder dem Land Vorarlberg. Auf VOL.AT-Anfrage erfolgte die Antwort von Mag. Martina Schönherr, Vorständin der Abteilung Inneres und Sicherheit des Amtes der Vorarlberger Landesregierung: "Gegen die Abweisung des Antrags auf Erteilung einer neuerlichen Bewilligung für die Betriebsstätte in Dornbirn steht den Betreibern das Rechtsmittel der Beschwerde zu. Für den Fall, dass die Behörde von der Erlassung einer Beschwerdevorentscheidung absieht, hätte sodann das Landesverwaltungsgericht Vorarlberg darüber zu entscheiden. Ich bitte daher um Verständnis, dass wir zu einem laufenden Verfahren keine Auskunft erteilen können."

Tipico-Betreiber kämpft um Schadenersatz

Pierre Mitternöckler bleibt indes nichts anderes übrig, als am 1. November das Wettlokal in der Bildgasse zu schließen. Der WKV-Branchensprecher zeigt sich aber kämpferisch und will zumindest die sich auf rund 300.000 Euro belaufenden Investitionskosten ersetzt haben, von wem auch immer. Denn so wie es laut dem Tipico-Partner aussieht, seien sich die Behörden nicht einig, wer jetzt denn genau Schuld zu tragen habe. Fakt sei aber, dass es sich um einen Fehler im Rahmen der Erstprüfung gehandelt habe.