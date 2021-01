Aus für Bockbierfest 2021

Brauerei Frastanzer sagt acht Monate vor Termin die viertägige Veranstaltung mit bis zu 20.000 Besuchern ab.

Die Brauerei Frastanzer geht davonaus, dass es auch im Laufe des heurigen Jahres in Österreich keinerlei Planungssicherheit für größere Veranstaltungen geben wird. Denn wie die Brauerei am Donnerstag mitteilte, sei im Unternehmen die Entscheidung gefallen, nach der Absage des Bockbierfestes 2020 bereits jetzt auch das eigentlich erst für Mitte September geplante Bockbierfest 2021 abzusagen. Die Entscheidung zur Absage des Bockbierfestes 2021 sei vor dem Hintergrund zu sehen, dass die aktuelle Covid-19-Situation und die fehlende Planungssicherheit für eine viertägige Veranstaltung mit rund 20.000 Besuchern einen solchen Event nicht ermögliche. Mit ein Grund seien auch die noch gar nicht abschätzbaren Verordnungen und Beschränkungen. "Das ist ein zu großes Risiko. Wir wollen, dass unsere Besucher eine unbeschwerte Zeit bei uns verbringen können. Nach derzeitigem Stand ist das in der gewohnten Art und Weise leider nicht möglich", so Brauereidirektor Kurt Michelini.