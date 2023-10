Aus diesem Grund sind Feigen nicht vegan

Wer frisches Obst genießt, sollte sich der möglichen Anwesenheit von Insekten bewusst sein.

Faszinierender Bestäubungsprozess

Die sogenannte Essfeige hat nur weibliche Blüten und benötigt die Pollen der ungenießbaren Bocksfeige zur Vermehrung. Die Feigenwespen entwickeln sich in den Blüten der Bocksfeige, verlassen diese als flugfähige Weibchen und legen ihre Eier in andere Bocksfeigenblüten. Dabei bleiben Pollen an ihren Körpern haften und bestäuben die Blüten, doch die Wespen verenden in den engen Blütenöffnungen. Die Blüten reifen zur Feige heran, das Insekt wird durch das Enzym Ficin in der Frucht verdaut, und die Wespe löst sich auf. In der fertigen Feige findet sich kein ganzes totes Tier, sondern nur ein Abbauprodukt davon.