Aus der Traum vom Schweizer Pokalfinale

Nichts wurde es für den RHC Wolfurt mit dem Erreichen des Schweizer Pokalfinale.

Mit einer bitteren 2:3 Niederlage gegen den Genéve RHC verabschiedet sich der Raiffeisen RHC Wolfurt im Rahmen des Final-Four Turnier im Halbfinale aus dem Schweizer Pokalbewerb. Und dabei war der Zweitligist aus dem Ländle alles andere als ein Underdog. In den ersten 10 Spielminuten drückten die Hofsteiger die Westschweizer regelrecht in deren Hälfte zurück, hochkarätige Chancen vereitelte der Genfer Schlussmann aus Portugal Sebastian Silva und verhinderte auch der Torpfosten nach einem Bartés-Kracher den Wolfurter Führungstreffer. Entgegen dem Spielverlauf und mit der erst dritten Torchance sorgte der spanische Genf-Legionär Oriol Mata in Minute 14 das erste Mal für Bewegung auf der Anzeigetafel in der Thuner Mur-Halle. Davor hätte Wolfurts Topscorer Iker Bosch nach einer blauen Karte gegen den Spanier Ramada Coll bereits den Torreigen eröffnen können. Genf übernahm nach dem Führungstreffer, nicht zuletzt nach dem technischen Ausfall von Wolfurt-Spielgestalter Bosch, die Kontrolle über das Spiel und verabschiedete sich zum Pausentee mit diesem knappen Vorsprung.

Cup-Dramatik bot dann die Spielhälfte zwei. Nachdem Kapitän Aurel Zehrer nach Genfer Ballverlust und schönem Zuspiel von Carlos Theurer Genf-Torhüter Silva aussteigen ließ und den verdienten Ausgleich besorgte, war es wiederum Mata der aus keiner Chance aus kurzem Winkel den erneuten Führungstreffer der Calvinstädter erzielte. Die spanische Achse aus Wolfurt konterte in Minute 38 die Genfer Hintermannschaft sehenswert aus, Kapitän Bartés übernahm Verantwortung und der Jubel der Wolfurt Fans in der Mur-Halle sowie im voll besetzten Clubheim an der Wolfurter Ach, die das Spiel per Livestream verfolgten, kannte keine Grenzen. Eine harte blaue Karte und somit den direkten Freistoß gegen Carlos Theurer verwerte Genfs Oriol Mata zum persönlichen Hattrick und nachdem Iker Bosch nach 10. Teamfoul den Wolfurter Ausgleich drei Minuten vor Spielende an der Genfer Torwand Silva nicht erzielen konnte, mussten Zehrer & Co alles auf eine Karte setzen. Robin Wolf ersetzte Torhüter Manzanero als fünfter Feldspieler in der letzten Spielminute doch Silva hielt mit der letzten Chance in der letzten Sekunde den Ball auf der Torlinie fest und beförderte die Genfer somit ins Finale gegen den RHC Diessbach. Kapitän Zehrer fasste im Interview mit Swiss-Sport.tv, die in hervorragender Qualität die Cupspiele live aufbieten, die richtige Worte. „Es war ein Cup-Krimi in dem Genf das glücklichere Ende hatte, wir haben gezeigt das wir mit NLA-Teams mithalten können und fokusieren uns jetzt auf das Saisonziel, den Aufstieg in die NLA“.