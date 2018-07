Aus Angst vor Freundin Einbruch vorgetäuscht

Aus Angst vor einer negativen Reaktion seiner Freundin und vor dem Auffliegen seiner Spielsucht hat der Angeklagte vorgetäuscht, das Opfer eines Einbruchsdiebstahls geworden zu sein.

Der 31-Jährige hat bei der Polizei wahrheitswidrig angezeigt, bei einem Einbruch in seine Wohnung hätten unbekannte Täter 500 Euro gestohlen. Damit wollte der in Vorarlberg lebende Deutsche vertuschen, dass er spielsüchtig ist und 500 Euro in einem Spielcasino verspielt hat.