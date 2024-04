Augenblicke - Kurzfilme im Kino und Stream 2024

am Mittwoch, dem 17. April in der bugo Bücherei Göfis

So vertrauen wir auch weiterhin auf Menschen (Oder: So können Sie sich auch weiterhin darauf verlassen, dass es Menschen waren), die mit viel Herz und Verstand an der Auswahl und Zusammenstellung der Filme mitgewirkt haben. Wir danken Ihnen, dass Sie sich für AUGENBLICKE entschieden haben und hoffen, dass Ihnen das Programm genauso viel Freude und Inspiration bringt wie uns. Genießen Sie die Vorführungen und tauchen Sie ein in die fesselnde Welt der Kurzfilme.