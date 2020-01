Aufwendige Rettungsaktion für fünf Snowboarder

St. Gallenkirch - In einer aufwendigen Rettungsaktion sind am Sonntag fünf deutsche Snowboarder im Montafon aus vereistem Felsgelände gerettet worden.

Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, waren die Männer wegen fehlender Geländekenntnisse in das unwegsame Gebiet geraten. Sie wurden bei schlechten Wetterverhältnissen in vier Hubschrauber-Anflügen unverletzt geborgen, nachdem Bergretter zu ihnen abgestiegen waren.