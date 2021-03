Aufwendige Rettungsaktion am Ochsentaler Gletscher

Unter extremen Bedingungen konnte die Vorarlberger Bergrettung am Sonntag einen verunglückten Schweizer am Ochsentaler Gletscher bergen, und sicher ins Tal bringen.

Am Vormittag des vergangenen Sonntags, den 21.03.2021, beabsichtigten ein 30- und ein 32-jähriger Schweizer von der Chamonna Tuoi Hütte in der Schweiz zum Piz Buin aufzusteigen und anschließend im Winterraum der Wiesbadener Hütte zu übernachten. Auf Grund des schlechten Wetters verzichteten sie allerdings auf eine Besteigung des Gipfels und fuhren um die Mittagszeit über den Ochsentaler Gletscher in Richtung Wiesbadener Hütte ab.