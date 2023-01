Auftaktsiege für Schweden, Spanien und Island

Nach Frankreich jubelten auch die Mitfavoriten Schweden, Spanien und Island über Siege zum Auftakt der Handball-Weltmeisterschaft.

Favoriten setzen sich durch

Der amtierende Europameister und Mitveranstalter Schweden traf dabei auf Brasilien, das immer wieder den ein oder anderen Favoriten ärgern konnte. Und auch die Schweden taten sich in der ersten Halbzeit sehr schwer und konnten sich erst dank zwei Treffern kurz vor der Pause auf 11:9 absetzen. In der zweiten Halbzeit schien den Brasilianern mit Fortdauer der Partie etwas die Kraft auszugehen und die Schweden setzten sich mit einem 5:0-Lauf rund 15 Minuten vor dem Ende erstmals deutlich ab. Schlussendlich feierten die Schweden einen ungefährdeten 26:18-Auftakterfolg.

Auch die Spanier hatten gegen Montenegro alles andere als ein leichtes Spiel, denn der Außenseiter hielt bis zum Stand von 7:7 sehr gut mit. Erst ab diesem Zeitpunkt übernahm Spanien das Kommando und setzte sich bis zur Pause auf 14:10 ab. Diesen Vorsprung hielten die Spanier auch in der zweiten Halbzeit, ohne sich jedoch endgültig abzusetzen. Am Ende jubelte der Mitfavorit aber über einen souveränen 30:25-Sieg zum WM-Auftakt.

Und auch der dritte Favorit Island hatte gegen Portugal lange hart zu kämpfen. So stand nach spannenden und intensiven ersten 30 Minuten zur Pause 15:15. Auch in der zweiten Halbzeit sahen die Zuseher ein Duell auf Augenhöhe. Portugal hielt mit einer starken Teamleistung gut mit und machte dem Favoriten Island das Leben schwer. Erst in den letzten Minuten setzte sich Island mit einem 3:0-Lauf entscheidend ab und jubelte mit dem 30:26-Sieg doch noch über einen erfolgreichen Start in die WM.