Auftakt zur verrückten Jahreszeit amKumma

Schlüsselübergabe im Altacher KOM.

Kummenberg. Für alle Narren ist der Fasching die fünfte und gleichzeitig schönste Jahreszeit. Diese wurde im Altacher KOM organisiert durch die Funkenzunft entsprechend eingeläutet, wozu alle Faschingsvereine rund um den Kummenberg geladen waren. Höhepunkt dabei die Übergabe des Schlüssels von Koblach an Altach, dieser wird Jahr für Jahr von Zunft zu Zunft weitergereicht. Insgesamt sorgten sechs Schalmeienzüge und Guggamusiken für die passende Stimmung am ersten verrückten Abend der neuen Saison, was von den zahlreichen Besuchern zu einer ausgiebigen Partynacht genutzt wurde. Als Dank für die langjährige Unterstützung erhielt der scheidende Altacher Bürgermeister Gottfried Brändle aus den Händen von Zunft Obfrau Astrid Müller ein kleines Präsent. CEG