Auftakt nach Maß für den RHC Wolfurt

Klarer 7:2-Heimsieg gegen Montreux.

Mit einem am Ende deutlichen 7:2 Heimsieg gegen Montreux HC startet der

Raiffeisen RHC Wolfurt erfolgreich in die neue Saison.

Das Spitzenspiel der beiden NLA-Absteiger, die qualitativ nichts eingebüßt haben, war zu Beginn ein Abtasten, ehe Montreux tiefstehend die Heimischen anrennen ließ und auf Konter lauerte. Wolfurt kreierte geduldig gute Chancen, so war Neuzugang Arnau Dilmé der auffälligste Akteur, der sich mit einem Lattenkracher den Fans vorstellte. Doch es dauerte bis zur 20. Spielminute, ehe Gäste-Spielertrainer Rui Cova mit einem Kreuzeck-Hammer die Anzeigetafel aus dem Sommerschlaf holte. Wolfurt´s Dilme nützte ein Ballgewinn von Youngster Elias Mark zum verdienten Pausenstand.