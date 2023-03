Auftakt in der Vorarlbergliga Alle Spiele im Liveticker

Spannung herrscht vor dem Frühjahrsstart in der Vorarlbergliga. Bis zu neun Vereinen winkt der Aufstieg.

FUSSBALL IN VORARLBERG

Vorarlbergliga 2022/2023

19. Spieltag

Der Ticker vom Spiel Austria Lustenau vs FC Nenzing

SC Austria Lustenau Amateure – FC Nenzing Samstag

Lustenau, Reichshofstadion, 14 Uhr, SR Jauk Hinspiel: 3:3

Der Ticker vom Spiel FC Lustenau 1907 vs FC Alberschwende

FC Lustenau 1907 – Holzbau Sohm FC Alberschwende Samstag

Lustenau, Stadion an der Holzstraße, 14.30 Uhr, SR Kojadinovic Hinspiel: 1:1

Der Ticker vom Spiel FC Hard vs FC Hörbranz

Maldoner Elektrotechnik FC Hard – Eco Park FC Hörbranz Samstag

Hard, Waldstadion, 15 Uhr, SR Crnkic Hinspiel: 0:2

Der Ticker vom Spiel SPG Meiningen vs FC Hittisau

SPG Meiningen/Brederis – KFZ Tech Hagspiel FC Hittisau Samstag

Sportplatz Meiningen, 15 Uhr, SR Böckle Hinspiel: 3:1

Der Ticker vom Spiel Bezau vs Andelsbuch

Wälderhaus VfB Bezau – Oberhauser&Schedler Bau FC Andelsbuch Samstag

Bezau, Arena, 15 Uhr, SR Gächter Hinspiel: 2:7

Der Ticker vom Spiel Fußach vs Bizau

Poolfolio SC Fußach – Kaufmann Bausysteme FC Bizau Samstag

Fußach, Stadion Müß, 15 Uhr, SR Karagic Hinspiel: 4:3

Der Ticker vom Spiel Höchst vs Koblach

Blum FC Höchst – Peter Dach FC Koblach Samstag

Höchst, Rheinaustadion, 15 Uhr, SR Stefan Macanovic Hinspiel: 1:0

Alle Spiele von der Bundesliga bis 4. Landesklasse im Ticker

self all Open preferences.

SV frigo Ludesch – SV typico Lochau verschoben auf 10. April

Ludesch, Sportplatz Allmein, 16 Uhr, SR Hinspiel: 0:1

Tabelle

1. Holzbau Sohm FC Alberschwende 18 11 7 0 42:20 +22 40

2. SV typico Lochau 18 11 5 2 49:18 +31 38

3. Eco Park FC Hörbranz 18 11 3 4 39:32 +7 36

4. Maldoner Elektrotechnik FC Hard 18 11 2 5 52:28 +24 35

5. Kaufmann Bausysteme FC Bizau 18 10 1 7 47:35 +12 31

6. FC Nenzing 18 8 6 4 43:35 +8 30

7. FC Lustenau 1907 17 8 4 5 28:22 +6 28

8. blum FC Höchst 18 8 3 7 40:41 -1 27

9. SC Austria Lustenau Amateure 18 8 2 8 33:37 -4 26

10. Oberhauser&Schedler Bau FC Andelsbuch17 7 3 7 44:33 +11 24

11. poolfolio SC Fußach 18 5 3 10 28:37 -9 18

12. Peter Dach FC Koblach 18 5 2 11 26:43 -17 17

13. SPG Meiningen/Brederis 18 4 3 11 29:55 -26 15

14. Wälderhaus VfB Bezau 18 3 5 10 32:51 -19 14

15. SV frigo Ludesch 18 3 3 12 24:40 -16 12

16. KFZ Tech Hagspiel FC Hittisau 18 3 2 13 21:50 -29 11

Vorarlbergliga: Aufstiegsrennen voll entbrannt – bis zu neun Aufsteiger möglich

Viele Eliteligakicker und Exprofis spielen im Frühjahr in der Vorarlbergliga

So eine spannende Frühjahrsmeisterschaft im Vorarlberger Amateurfußball wie es diesmal werden wird, hat es in der langen Geschichte im Unterhaus höchstwahrscheinlich noch nie gegeben. Aufgrund der neuen Reform mit einer neuen Einteilung in den Vorarlberger Spielklassen kommt es zu gravierenden Veränderungen in naher Zukunft und überall kommen viele Klubs in den Genuss ab dem Sommer in einer höheren Spielklasse spielen zu dürfen. Wenn SW Bregenz der Aufstieg in die 2. Liga gelingt, wird die zweite Garnitur der Schwarz-Weißen nur in die Landesliga eingegliedert. Allerdings muss der Klub SW Bregenz bis zum 30. April noch einen Antrag stellen.

Aus der Vorarlbergliga steigen so viele Mannschaften in die Eliteliga auf, dass die Eliteliga in der nächsten Saison 14 Mannschaften umfasst. Voraussetzung für die Teilnahme an der Eliteliga ist die Erfüllung der ÖFB-Bestimmungen „Mindestanforderung Infrastruktur Regionalliga“. Werden diese von einem oder mehreren Aufsteigern nicht erfüllt, rücken die nächstplatzierten Mannschaften nach. Am meisten Aufsteiger hätte der Aufstieg von Bregenz in die 2. Liga für die 16 Klubs in der Vorarlbergliga. Wenn Bregenz in den Profifußball zurückkehrt und FC Dornbirn nicht aus der 2. Liga absteigen würde, würden am Saisonende nur noch fünf Vereine in der VN.at Eliteliga bleiben. Ein Sextett wäre aus der Eliteliga dann ab Sommer für die Regionalliga West spielberechtigt. Neun (!) Vereine aus der Vorarlbergliga würden dann ab der Saison 2023/2024 der neuen Eliteliga angehören. Wenn alle diese Szenarien eintreffen mit Bregenz Aufstieg und FC Dornbirn Nichtabstieg kann nach derzeitigem Stand sogar der Zehnte aus der Vorarlbergliga im kommenden Jahr in der Eliteliga spielen.