Auftakt Hörmal in Hörbranz

Ein gelungener Auftakt feierte die neue Konzertreihe „Hörmal“ in Hörbranz.

Einmal mehr hat Thomas Jochum vom Hörbranzer Kulturausschuss sein goldenes Händchen im Bezug auf die Musikauswahl bewiesen. Beim ersten Konzertwochenende der Reihe „Hörmal“, dass vom Musikverein Hörbranz in Zusammenarbeit mit dem Kulturausschuss Hörbranz veranstaltet wird, konnten sich die Organisatoren über zahleiche Musikinteressierte freuen. Mit „Hörmal“ soll Musik dem Leiblachtaler Publikum nähergebracht werden, die sonst nicht immer zu hören ist und die sich mit ihrer Originalität und Abwechslung auszeichnet. So konnte Josef Berkmann vom Kulturausschuss am Freitagabend die „Sibnerpartie“ dem Musikpublikum präsentieren. Die Band besteht aus neun leidenschaftlichen Vorarlberger Musikern die es sich zum Ziel gesetzt haben angewandte Blechmusik zu produzieren. Seit 2006 paaren sie volkstümliche Stilrichtungen wie Polka, Marsch und Walzer mit Populär-, Jazz- und Unterhaltungsmusik. Unter Musikkennern ist die Band mit ihrem breiten und abwechslungsreichen Repertoire bereits schon länger bekannt. Auch in Hörbranz spielten sich die Vollblutmusiker von Beginn an in die Herzen der Besucher.