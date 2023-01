Auftakt der Turnierserie mit vielen Fans und Toren

Teil eins vom FC Schlins Hallenfußballturnier ist schon wieder Geschichte.

Teil eins der 24. Schliser Hallenfußballturnierserie im Wiesenbachsaal ist schon wieder Geschichte. In sechs Altersstufen wurde auf dem Parkett vom Wiesenbachsaal um jeden Zentimeter gekämpft. „Die jungen Kicker zeigten sich von der besten Seite und die vielen Zuschauer honorierten die guten Vorstellungen mit viel Applaus“, zog FC Schlins Turnierchef Christian Malin nach den ersten beiden Turniertagen ein mehr als zufriedenes Resümee. In den Bewerben Bambini, der Unter-7- bzw. Unter-8-Jährigen gab es keine Wertung. Vor allem FC BW Feldkirch und SCR Altach wussten in den untersten Spielklassen zu überzeugen und geizten nicht mit wunderschönen Toren. Die Mannschaften Altach (U-9), FC Dornbirn (U-12) und der FV Ravensburg (U-13) siegten in den drei Altersstufen. Dreizehn Mal von den bisherigen achtzehn Auflagen vom internationelen U-9-Turnier, das am kommenden Samstag, 21. Jänner, ab 9 Uhr beginnt, gewann ein Spitzenklub aus Deutschland den Höhepunkt vom Schliser Hallenfußballturnier. Mit dem 1. FC Köln und Salzburg sind diesmal nur zwei Turniersieger am Start. Zwölf verschiedene Vereine aus dem In- und Ausland durften den so begehrten Wanderpokal bislang schon in die Höhe stemmen. „Wir wollen den schon sehr großen Standard halten. Die persönliche Betreuung während der drei Tagen beschert uns von den ausländischen Spitzenklubs sehr viel Lob und Anerkennung. Aber ohne die zweihundert freiwilligen Helfer wäre das erst gar nicht möglich“, sagt Christian Malin abschließend