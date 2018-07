Aufsteiger Langenegg siegt in der Cashpoint-Arena

Aufsteiger FC Langenegg gewinnt sensationell ihre Regionalligapremiere in Altach

Des einen Freud, ist des anderen Leid. So geschehen beim ersten Duell von den beiden Vorarlberger Klubs Altach Amateure und Langenegg zum Auftakt in der Regionalliga West. Für die „SCRA-Jugendtruppe“ war es ein klassischer Fehlstart und die Wälder setzten ihre sehr erfolgreichen Serien der abgelaufenen Meisterschaft nun auch als Aufsteiger in der höchsten Amateurklasse Österreichs fort. Langenegg gewann bei einer Glutofenhitze in der Altacher Cashpoint-Arena doch etwas überraschend mit 2:0 und legten einen Traumstart hin. Damit feierte auch Langenegg-Coach Klaus Nussbaumer und Spieler Marc Nussbaumer einen Sieg am grünen Rasen gegen Patenkind bzw. Cousin Lars Nussbaumer und durfte doppelt jubeln. Kapitän Patrick Maldoner sorgte mit einem glasharten aber nicht unhaltbaren Weitschuss von 25 Metern für die Führung der Gäste (55.). Der Deutsche Kevin Bentele konnte einen schwerden Abwehrfehler der Altacher zum umjubelten 2:0-Endstand nutzen (86.). Das Tor von Langenegg scheint wie vernagelt: 720 (!) Minuten ohne Unterbrechung haben die Wälder in der Meisterschaft keinen Gegentreffer mehr einstecken müssen. Patrick Maldoner und Co. blieben im elften Meisterschaftsspiel in Folge unbesiegt. Langenegg ist auch der erste Wälderklub, welcher nach Andelsbuch, Bizau und Alberschwende erstmals ein Sieg in der ersten Begegnung in der Westliga gelang. „Wichtig war für uns das die Null am Ende steht und Tore können wir immer machen. Dem Tormann gebührt ein Extra-Pausschallob im ersten RLW-Spiel“, freute sich Langeneg-Trainer Klaus Nussbaumer. Kurzfristig musste Langenegg noch Mittelfeldspieler Sebastian Inama krankheitsbedingt ersetzen und die Stammformation umbauen. Sechs Eigenbaus standen in der Startelf vom RLW-Aufsteiger. Für die meisten Kaderspieler der Altach Amateure war es überhaupt der erste Einsatz in einer Kampfmannschaft. In den ersten 90 Minuten mussten die Rheindörfler einwenig Lehrgeld bezahlen. Allerdings hatten sich die Schützlinge von Neocoach Oliver Schnellrieder die bittere Pleite selbst zuzuschreiben. Fast ein Dutzend an Hochkarätern ließen die Jungspunde ungenützt. So leisteten sich Christopher Nagel (19./31./37./48.), Nurkan Ibrahimi (36./72./81.), Maximilian Lampert (64./69./82.) und Alexander Petkovic (76.) den Luxus sogenannte Hundertprozentige zu vergeben. Bitter für die Altach Amateure: Torjäger und Neuzugang Seyfettin Sinan Akdeniz hat noch keine Spielgenehmigung (England Verband noch keine Freigabe erteilt) und konnte nicht eingesetzt werden. Bei Langenegg ließen Patrick Maldoner (3.), Andreas Röser (33./51.) gute Einschussmöglichkeiten aus