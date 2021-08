Aufsteiger Egg will endlich den ersten Sieg fixieren

Zur Sonntagsmatinee kommt es in Egg zum Aufeinandertreffen vom Elften und Zehnten in der Eliteliga.

Der Liveticker vom Spiel FC Egg vs Austria Lustenau Amateure

Für Egg und Austria Lustenaus Fohlentruppe zählt eigentlich nur ein voller Erfolg. Der Rückstand an Punkten zu den Mittelfeldplätzen ist schon relativ groß, aber durch die Teilung an Zählern nach dem Grunddurchgang noch nicht entscheidend. „Mit Mut und ohne Angst trotz der Negativserie mit Selbstvertrauen und Köpfchen auf dem grünen Rasen ans Werke gehen und den Glauben ans Siegen nicht aus den Augen verlieren“, so Egg Coach Daniel Sereinig (39). Außer dem Langzeitverletzten Fabian Lang (23) können die Wälder in Bestbesetzung antreten und hoffen als Aufsteiger auf die ersten drei Zähler.