Aufruhr um neue Fotos von ORF-Moderatorin Christa Kummer

Wetter-Moderatorin Christa Kummer sorgt mit ihren neuesten Fotos auf den Stiegen des ORF für Begeisterung und Jubelrufe.

Es bleibt fraglich, ob ORF-Wettermoderatorin Christa Kummer sich der Reaktionen bewusst war, die ihre neuen Fotos auslösen würden. In ihrem Beitrag mit dem Titel “Büroalltag auch am Samstag” zeigt sie sich auf den Stufen des ORF-Zentrums, einmal in einer hockenden Position und dann mit ausgestrecktem Bein. Ihre Follower reagierten mit überwältigenden Komplimenten und brachten fast einen Aufruhr in den Kommentaren zum Ausdruck.