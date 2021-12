Aufruf: Omikron-Infizierter im Zug von Tirol nach Wien und retour

In Tirol ist nach einem positiven Omikron-Fall in ÖBB-Railjets ein öffentlicher Aufruf gestartet worden.

Personen, die am vergangenen Dienstag mit dem Zug in der Früh von Innsbruck nach Wien fuhren und am Nachmittag retour, wurden gebeten, vorsorglich einen PCR-Test durchzuführen, teilte das Land mit.

Von Innsbruck nach Wien und zurück

Der Infizierte war am 21. Dezember um 5.10 Uhr in der 2. Klasse vom Innsbrucker Hauptbahnhof abgefahren und schließlich am Wiener Hauptbahnhof ausgestiegen. Am selben Tag um 15.30 Uhr fuhr er dann in derselben Klasse wieder retour, der Zug führte weiter nach Vorarlberg, hielt um 21.32 Uhr in Bludenz und um 21.45 Uhr in Feldkirch und fuhr anschließend weiter Richtung Zürich.