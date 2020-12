Aufruf: Auch heute und morgen Testung noch möglich

Nach dem erfolgreichen, reibungslosen Start der Testungen am Freitag, ruft Landeshauptmann Wallner all jene noch einmal auf, die sich bisher noch nicht entschlossen haben, an den flächendeckenden Testungen teilzunehmen.

„Wir haben gesehen, dass die Testungen schnell und effizient funktionieren. Ich bitte deshalb noch einmal: Nutzen Sie die Möglichkeit, sich testen zu lassen. Heute und morgen sind noch genügend Testplätze in den 80 Teststationen im ganzen Landesgebiet frei.“