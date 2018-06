Aufrüsten und Ausverkauf bei vielen Ländleklubs

Neun Vorarlberger Fußballklubs rüsten für die kommende Saison kräftig auf oder haben einen Ausverkauf.

Neuer Trainer in Hohenweiler

HOHENWEILER. Die Nachfolge für den scheidenden Coach Sebastian Trittinger ist geklärt. In Hohenweiler übernimmt Abdullah Gerdi das Traineramt bei den Leiblachtalern.

EGG. Als Spieler hat Markus Tantscher in der ersten Kampfmannschaft jahrelang seine Zugehörigkeit prolongiert. Nun wird der Offensivkicker neuer Coach der zweiten Garnitur in der Junkerau. Misel Saric verlässt Egg in Richtung Friedrichshafen