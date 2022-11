Aufräumarbeiten auf Insel Ischia nach tödlichem Unwetter fortgesetzt

Auf der italienischen Insel Ischia haben die Behörden die Aufräumarbeiten nach dem verheerenden Unwetter mit mindestens sieben Toten fortgesetzt.

Unwetter forderte sieben Tote - darunter ein Baby und zwei Kinder

Rettungsmaßnahmen von 230 Menschen gestalteten sich schwierig

Ungefähr 230 Menschen wurden von den Behörden im Zuge ihres Einsatzes aus deren Häusern und in einem Hotel oder andernorts in Sicherheit gebracht. Das Unwetter hatte am Samstag für enorme Verwüstung gesorgt. Dicker brauner Schlamm durchzog die Straßen in den Ortschaften. Die Wassermassen rissen Autos und Busse mit; einige blieben auf dem Dach liegen, andere landeten im Meer.