Aufnahmetest Medizinstudium: Wiederum hohes Interesse am Probetest

Über 120 junge Vorarlbergerinnen und Vorarlberger haben am Probetest für den Aufnahmetest zum Medizinstudium teilgenommen.

Der Probetest, der von Schloss Hofen, dem Landesschulrat für Vorarlberg und dem Regionalen Netzwerk Naturwissenschaften Vorarlberg durchgeführt wird, dient als Vorbereitung für den Aufnahmetest, der am 5. Juli an allen Medizinischen Universitäten bzw. Fakultäten in Österreich stattfindet.