Aufholjagd der Roten Teufel blieb unbelohnt

Ersatzgeschwächter ALPLA HC Hard unterlag bei Union JURI Leoben mit 29:33.

Für die Gastgeber war es nach Bregenz und Hohenems am Wochenende der dritte Vorarlberger Gegner innerhalb einer Woche. Manuel Schmid erzielte in der dritten Minute das 1:0 für die diesmal ganz in Weiß spielenden Harder. Nach elf Minuten lagen die Leobener mit 7:4 vorne.

Nach dieser Runde gibt es eine Länderspielpause. Im Rahmen des EHF EURO CUP trifft Österreich am 24. Oktober in Trondheim auf Norwegen. Am 28. Oktober ist Schweden im Raiffeisen Sportpark Graz zu Gast. Im letzten Durchgang der Hinrunde ist am 31. Oktober die SG INSIGNIS Handball WESTWIEN in der Sporthalle am See zu Gast.