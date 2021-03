Aufholjagd blieb unbelohnt: Wälder verlieren

2:4-Heimniederlage von EC Bregenzerwald gegen Pustertal

Nachdem am Samstag die sechs Spiele währende Siegesserie des HC Pustertal Wölfe gerissen war (1:2 OT vs. JES), sind die Südtiroler am Mittwoch umgehend wieder auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Der Tabellenzweite verbuchte beim EC Bregenzerwald einen 4:2-Auswärtssieg. Die „Wälder“ mussten sich damit auch im siebenten aufeinanderfolgenden Duell mit dem HCP geschlagen geben. Den Gästen gelang ein perfekter Start in dieses Spiel: Danny Elliscasis (2.) netzte bereits nach 96 Sekunden – und nur 27 Sekunden später erhöhte Armin Hofer (3.) auf 2:0 für die „Wölfe“. Doch die Vorarlberger schlugen zurück, nutzten gleich ihr erstes Powerplay zum Anschlusstreffer durch Adem Kandemir (13./PP1). Richard Schlögl (31.) gelang dann nahezu zu Mitte der Partie der Ausgleichtreffer. Dieser wurde aber noch im zweiten Drittel von Tommaso Traversa (36.) quittiert. Der 30-Jährige setzte dann mit seinem ersten Doppelpack – und fünf Sekunden vor dem Ende der Begegnung – die Entscheidung.



Alps Hockey League | Mittwoch, 10. März 2021:

Mi, 10.03.2021, 19.30 Uhr: EC Bregenzerwald – HC Pustertal Wölfe 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)

Referees: HUBER, SCHAUER, Martin, Rinker.

Goals ECB: Kandemir (13.PP1/Metzler-Pilgram), Schlögl (31./Rajamäki-Maxa)

Goals PUS: Elliscasis (2./Berger-De Lorenzo Meo), Hofer (3./March-Pither), Traversa (36./Andergassen-Oberrauch, 60.PP2/Andergassen-March)