Aufholjagd blieb unbelohnt: Knappe Niederlage

Wolfurt verliert dieses extrem knappe Spiel recht unglücklich im 5. Satz mit 14:16.

Beide Teams starteten nervös in das Spiel mit vielen Eigenfehlern. So litt das Spielniveau, lebte aber von der Spannung im ersten Satz. Die Gastgeber gaben sich Mühe, mussten aber immer wieder auf Grund der schlechten Service-Annahme tribut zollen. Zum Schluß wurde im ersten Satz noch ein 4-Punkte Rückstand wettgemacht, um schließlich doch noch knapp 24:26 zu verlieren.

Im zweiten Satz waren die Wölfe chancenlos. Zu viele Fehler wurden gemacht um in die Nähe eines Satzsieges zu kommen.

Mit einem 0:2 Satzrückstand im Rücken versuchten die Hosteiger mit viel Risiko ins Spiel zurück zu kommen. Und es wurde belohnt, die Wiener zeigten Wirkung.

Spannung pur im vierten Satz. Obwohl das Spiel nach wie vor nicht mit Qualität glänzte, kämpften beide Teams verbissen um jeden Ball. Gleichauf näherten sich die Gegner dem Satzende. Mit viel Glück schaffte Wolfurt den 2:2 Satzausgleich.

Gleiches Bild im 5. Satz. Beide Mannschaften spielten auf Augenhöhe. Am Ende war die ungewöhnlich schlechte Leistung in der Service-Annahme, die dem VC Wolfurt den Sieg kostete.