Auffahrunfall in Vorarlberg: Pkw geriet auf Autobahn ins Schleudern

Auf der Rheintalautobahn (A14) Höhe Dornbirn sind am Freitag mehrere Fahrzeuge zusammengestoßen.

Mehrere Personen verletzt

Dabei wurden mehrere Personen verletzt, teilte die Polizei der APA mit. Die Verletzten wurden in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Die A14 war in Richtung Deutschland für rund eine Stunde gesperrt. An Ort und Stelle waren die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften tätig, zudem die Rettung mit vier Fahrzeugen und zehn Mitarbeitern sowie die Polizei mit drei Streifen und fünf Beamten. Auch ÖAMTC und Asfinag waren mit drei bzw. einem Fahrzeug und ebensovielen Mitarbeitern im Einsatz.