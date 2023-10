Auffahrunfall in Sulz - Motorradfahrer verletzt

Motorradfahrer bei Auffahrunfall verletzt: Ungebremster Zusammenstoß mit stehendem Pkw in Sulz führt zu unbestimmten Verletzungen.



Am Sonntag, 1. Oktober 2023 gegen 15.03 Uhr hielt ein Pkw-Lenker seinen VW Multivan unmittelbar vor einem Schutzweg der L50 in Sulz an, um einem Kind (13) das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen. Der nachfolgende Motorradfahrer (46) übersah den stehenden Pkw und fuhr ungebremst auf. Dadurch wurde er gegen das Fahrzeugheck katapultiert und verletzte sich dabei unbestimmten Grades.