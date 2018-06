Auf zum Wälderlauf!

Bildsteiner Vereine organisieren Lauftreff für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Seit einigen Wochen geht es am Donnerstagabend am Sportplatz sowie im Dorfzentrum regelmäßig rund, denn dem Aufruf des Schivereins und Familienbandes zum gemeinsamen Lauftraining folgen wöchentlich zahlreiche Sportbegeisterte unterschiedlichen Alters. Unter der Anleitung einiger Erwachsener finden zu Beginn der Trainingseinheit auf dem Sportplatz hinter der Volksschule pünktlich ab halb sieben Uhr lustige Bewegungsspiele statt. Im Anschluss daran wird in kleinen Gruppen gemeinsam für den bevorstehenden „Kinder- & Jugend Wälderlauf“ trainiert. Die Trainingsstrecke führt von der Schule bis zur Erscheinungskapelle und zurück – eine anspruchsvolle Runde samt kleiner Steigungen ist hier zu bewältigen.