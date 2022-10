Auf zum "Bildstar Markt"

Am Sonntag, den 23. Oktober findet der traditionelle Herbstmarkt statt.

Endlich ist es wieder so weit: Nach zweijähriger coronabedingter Pause laden die Organisatoren des Musikvereins und der Ortsfeuerwehr am Sonntag vor dem Nationalfeiertag zum beliebten „Bildstar Markt“. Herzstück des Marktes sind wie gewohnt zahlreiche Marktstände, an denen von 11 bis 16 Uhr heimische Landwirtschaftsprodukte, Blumenschmuck oder Basteleien verkauft werden. Nicht fehlen darf das beliebte Oldtimertreffen ab 13.30 Uhr mitten durchs Dorfzentrum.