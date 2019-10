Auf zum „Bildstar Markt“!

Am kommenden Sonntag, 20. Oktober, findet wieder der beliebte Herbstmarkt im Dorfzentrum statt.

Wie gewohnt laden die Organisatoren des Musikvereins und der Feuerwehr Bildstein am Sonntag vor dem Nationalfeiertag zum beliebten „Bildstar Markt“ ein. Das diesjährige Rahmenprogramm wird von den Bildsteiner Vereinen gestaltet. Dabei wartet so manche Überraschung auf die Gäste. So organisiert etwa der Familienverband einen Spielzeugflohmarkt, auf welchem Kinder in Begleitung eines Elternteils gut erhaltenes Spielzeug verkaufen. Auf großes Interesse hoffen natürlich auch die Aussteller, die Landwirtschaftsprodukte, Blumenschmuck, Selbsthergestelltes oder Basteleien zum Kauf anbieten. Natürlich darf auch ein entsprechendes kulinarisches Angebot nicht fehlen. Als Highlight startet um 13.30 Uhr das beliebte Oldtimertreffen samt Auffahrt durchs Dorfzentrum.